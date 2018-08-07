«Послание к человеку»: мировые премьеры на кинофестивале в Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:15 — REGNUM С 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXVIII кинофестиваль «Послание к человеку». На одном из крупнейших киносмотров в стране состоится беспрецедентное число премьер — 10 мировых и 30 российских. Об этом заявили журналистам организаторы форума.

Они проделали огромную работу по отбору картин для конкурсного показа — всего их было прислано более 3 тыс. из 98 стран. Жюри под неизменным с 2010 года председательством российского режиссера Алексея Учителя предстоит осенью оценить 75 фильмов в разных номинациях — лучший полнометражный и короткометражный фильмы, лучшие игровые и анимационные короткометражки.

Традиционно главный организатор фестиваля — правительство Санкт-Петербурга — выделяет для просмотра лучшие кинотеатры: в этот раз это «Великан», «Родина», «Лендок», Дом Кино, «Аврора», «Англетер» и другие.

Истинные поклонники кинематографа будут с нетерпением ожидать гостей фестиваля, так как почтить его своим присутствие обещали такие выдающиеся режиссеры как Паоло Соррентино (Италия), Джэм Коэн (США), Кристиан Бергер (Австрия).