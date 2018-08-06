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Индонезия представила свою культуру и кулинарию в Брюсселе

Культура

Индонезия организовала культурное и кулинарное событие Pesta Indonesia в парке Пайри Дайза

Индонезия представила свою культуру и кулинарию в Брюсселе
Christopher Michel
Национальный танец

Брюссель, 6 августа 2018, 10:49 — REGNUM  Посольство Индонезии в Брюсселе при поддержке креативного агентства экономики (Bekraf) и правительство провинции Западной Явы организовало мероприятие Pesta Indonesia, культурное и кулинарное событие, которое состоялось в парке Пайри Дайза, Бельгия, сообщает Antaranews.

В ходе мероприятия посетители могли попробовать традиционную кухню Индонезии, с новой стороны открыть для себя индонезийский кофе, а также посмотреть художественные выступления Западной Явы и острова Бали.

Посол Индонезии в Брюсселе Юрий Тамрин надеется, что это сотрудничество с парком Пайри Дайза может быть развито в ближайшие годы, а индонезийские фестивали смогут отображать культурное разнообразие других индонезийских регионов.

Парк Пайри Дайза является крупнейшим туристическим местом, зоопарком и ботаническим садом в Бельгии. Пайри Дайза посещают почти два миллиона посетителей каждый год.

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Культурная хроника
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