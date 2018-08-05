Умер один из лидеров панк-рок движения Белоруссии Александр Куллинкович

Минск, , 09:55 — REGNUM В Белоруссии в возрасте 46 лет скончался лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает телеканал RT.

Куллинкович умер утром 4 августа в одной из больниц Минска. Причиной смерти музыканта, по предварительным данным, стала пневмония.

Известно, что группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на фестивале «Рок за бобров». Однако накануне Куллинкович передал своим коллегам записку с просьбой отменить выступление.

Куллинкович был одним из лидеров панк-рок движения в Белоруссии. Помимо музыки, он писал стихи, снялся в трёх фильмах, а также печатался в прессе.