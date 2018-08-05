Минкультуры в 2019 году будет восстанавливать центры исторических городов

Выборг, Ленинградская область, , 08:24 — REGNUM Министерство культуры России, в чьё ведение входит историческая часть старинных русских городов, приступает в 2018 году к реализации программы по восстановлению пяти-шести малых городов, таких как Выборг, Суздаль, Чистополь и ряд других. Об этом заявил журналистам в Выборге министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что конкретная программа разрабатывалась несколько лет и теперь будет осуществляться еще лет пять-шесть. Каждый такой проект требует серьёзных капиталовложений. Например, по словам Мединского, только на Выборг будет потрачено около 50 миллионов долларов. Общая же сумма планируемых затрат не была оглашена. Правда, само ведомство намерено выделить только 10% от необходимого, остальные средства должны быть заемными. Основная надежда на недавно созданный Новый банк развития (БРИКС) — он должен предоставить 220 миллионов долларов на реализацию проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». В список «счастливчиков» вошли Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Суздаль, Ростов, Старая Русса, Арзамас и Тутаев. Проведенная реконструкция позволит повысить их туристическую привлекательность.

Напомним, что в январе 2018 года в подмосковной Коломне прошел Форум малых городов и исторических поселений с участием президента России Владимира Путина. Там и была выработана программа культурного, экономического и туристического развития этих населенных пунктов. Там же глава государства заявил о выделении дополнительных 5 млрд рублей к ежегодным 25 млрд, которые будут направлены в 60 малых городов и 20 исторических поселений. Последние также в этом году получат гранты до 50 млн рублей. Эта сумма отдельно будет израсходована для приведения в порядок инфраструктуры. Сегодня в список исторических поселений России (федерального уровня, так как есть еще и регионального, и местного) входит 44 населенных пункта. Однако уже в ближайшее время к ним будут добавлены еще 86, и таким образом их станет 130. По подсчетам экспертов Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» этого почетного статуса достойны более 300 малых городов и деревень.