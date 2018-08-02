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В Германии найдена тысяча личных писем, адресованных последней императрице

Культура

Письма были обнаружены в потайном шкафу в Новом дворце в Потсдаме

Потсдам, Германия, 2 августа 2018, 13:43 — REGNUM  В Германии обнаружено около тысячи писем, адресованных последней немецкой императрице Августе Виктории, передает немецкий телеканал N-TV.

Находка была сделана в Новом дворце в Потсдаме при проведении работ для выставки «Сумерки кайзера. Новый дворец в 1918 году: между монархией и республикой». Письма содержались в потайном шкафу в одной из стен. Письма датируются 1883−1886 годами, когда Августа Виктория была еще принцессой. Отправители принадлежат по большей части к ее семейному кругу.

Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга предоставит подробности о находке на пресс-конференции 7 августа. Напомним, монархия в Германии пала в ноябре 1918 года, в последние дни проигранной Германией Первой мировой войны. Императрица Августа Виктория прожила до 1921 года.

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Культура и общество Германии
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