На ВДНХ открывается выставка «Курортная мода» от Александра Васильева

ВДНХ, Москва, , 11:17 — REGNUM На ВДНХ 1 августа открывается выставка «Курортная мода» от Александра Васильева. Известный историк моды, похоже, окончательно «оккупировал» небольшой павильон №16 «Гидрометеорология». Практически весь год он «балует» любителей винтажной и современной моды проектами из своей богатейшей коллекции.

На экспозиции «Курортная мода» особенно впечатляет раздел пляжных костюмов — здесь трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние купальные шорты и бермуды. Посетители также увидят, какими были первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.

И конечно, это была бы не выставка от Александра Васильева, если бы не были на ней представлены уникальные вещи с «биографией» — здесь можно внимательно осмотреть легкое платье голливудской звезды Лорен Бэколл, пеньюар прима-балерины Ольги Лепешинской, ряд других вещей.

Дополняют выставку уникальные фотографии, журналы мод, эскизы летних платьев и старинные открытки с видами курортов.