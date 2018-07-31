РФ присоединяется к Конвенции о преступлениях против культурных ценностей

Москва, , 17:18 — REGNUM Правительство России одобрило предложение присоединиться к конвенции Совета Европы о борьбе с преступлениями против культурных ценностей, сообщается на сайте правительства РФ. Таким образом, предложение о подписании указанной конвенции будет представлено президенту РФ.

Первоначально конвенция была подписана в мае 2017 в Никосии (Кипр) шестью государствами — членами Совета Европы — Армения, Греция, Кипр, Португалия и Сан-Марино, а также Мексикой (страна-наблюдатель). Позже к ней присоединились Италия, Латвия, Словения, Украина.

Как отмечается на официальном сайте Совета Европы, данная конвенция, принятая в рамках деятельности Совета Европы по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, призвана положить конец разграблению древностей и их продаже на рынках предметов искусства. Она устанавливает уголовную ответственность за незаконные раскопки, ввоз и вывоз предметов древности, их приобретение и продажу на рынке, а также за фальсификацию документов в этом контексте.

Одна из самых серьёзных проблем в объединенной борьбе с преступлениями — это разнообразные трактовки и нормы уголовных преступлений в этой области разных национальных законодательств.

Конвенция, вернее неукоснительное ее соблюдение, позволит привести национальные законодательства в соответствие с едиными стандартами, устранит лазейки и, главное, обеспечит гораздо более эффективное приграничное сотрудничество в сфере расследования, судебного преследования и наказания лиц, чьи преступления доказаны. Здесь очень важен еще один пункт конвенции: она защищает культурные ценности любого государства вне зависимости от того, является оно или нет участником конвенции.

Если президент РФ поддержит предложение правительства и подпишет конвенцию, ратификация документа будет обсуждаться в Госдуме и Совфеде. И уже после подписания закона президентом Россия окончательно криминализирует целый ряд противоправных действий в отношении культурных ценностей.