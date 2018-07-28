Китайский филармонический оркестр впервые выступит в Мариинке

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Концертном зале Мариинского театра впервые выступит китайский филармонический оркестр, сообщила 27 июля пресс-служба Министерства культуры РФ.

Выступление состоится в последний день июля. Накануне, 29 июля, оркестр даст концерт в Московском международном Доме музыки.

В рамках программы концертов прозвучат Симфония №5 Шостаковича, концерт для скрипки с оркестром Мендельсона и «Опьяневшая наложница императора» Цзоу.

В концерте примут участие солистка Пекинской оперы И Ван, а также юная двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань, лауреат Международного конкурса молодых скрипачей им. Генрика Венявского в Люблине и Международного конкурса скрипачей в Новосибирске.

Выступление Китайского филармонического оркестра завершит сезон 2017/2018 года Концертного зала Мариинского театра.

Напомним, что Китайский филармонический оркестр был основан в Пекине в 2000 году, а в 2002 состоялось первое мировое турне оркестра. Оркестр за время своего существования дал огромное количество концертов на родине и за рубежом. Оркестр охотно представляет публике сочинения современных композиторов и активно исполняет музыку китайских композиторов.