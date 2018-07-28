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Международный граффити-фестиваль начался в Краснодаре

Культура

Более 70 уличных художников примут участие в мероприятии

Международный граффити-фестиваль начался в Краснодаре
Alexas_Fotos
Уличное искусство

Краснодар, 28 июля 2018, 12:29 — REGNUM  Международный фестиваль граффити «Show Your Flow» стартовал в Краснодаре, сообщает 28 июля новостной портал Кубань 24.

Мероприятие пройдет 28 и 29 июля на берегу реки Кубань. Участие в фестивале примут 75 уличных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и области, а также из Крыма, Белоруссии и Германии.

«На этом фестивале зритель может увидеть, что такое настоящее граффити, как его делают профессионалы. Можно увидеть, как это делают в Европе, как это делают в России и как это делают в Краснодаре», — пояснил руководитель стрит-арт проекта в Краснодаре Евгений Янчухов.

Напомним, что фестиваль граффити «Show Your Flow» впервые проводится в Краснодаре. До этого местом проведения была только Москва.

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Изобразительное искусство
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