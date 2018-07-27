В Нижнем Новгороде пройдёт первый в России фестиваль веб-сериалов

Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM В Нижнем Новгороде 4 августа 2018 года начнёт свою работу первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который посетят режиссёры и актёры из России и различных стран мира. Об этом 27 июля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Посетители фестиваля смогут бесплатно посетить различные мероприятия — мастер-классы, лекции, семинары, концерты и выставки. В частности, им расскажут о том, чем видеоблоггинг отличается от веб-сериала и почему сегодня веб-сериалы сегодня так стремительно набирают популярность.

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На 6 августа 2018 года запланирован бесплатный показ веб-шоу, который будет проводиться в рамках конкурсной программы. Стоит отметить, что гости форума смогут посетить концерты певицы Гречки и Jukebox Trio, а также познакомиться с цифровым творчеством Аполлона Шнурова (сына Сергея Шнурова) в рамках выставки «Untitled.jpg».

Напомним, первый веб-сериал «Убийство: вторая смена» создал продюсер Скотт Закарин. Технология потокового видео и веб-сериалы дали возможность независимым производителям выйти на широкого зрителя. Сегодня этим инструментом пользуются как любители, так и профессионалы, имеющие доступ к большим бюджетам.

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