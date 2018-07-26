Каждому актеру по роялти! Пореченков требует комиссию за показ фильмов

Нижний Новгород, , 09:47 — REGNUM Что скрывать, такая практика в мире есть. Когда актеры, режиссеры, операторы и другие участники кинопроцесса получают отчисления, и порой немалые, за демонстрацию в кинотеатрах, на телевидении работ, в которых они приняли непосредственное участие. Однако в России систематические выплаты за единовременный труд не распространены.

Вот и Михаил Пореченков в ходе заседания круглого стола «Как защитить права на аудиовизуальные произведения?» решил поднять больную тему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифрового сервиса n"RIS. Кстати, вопрос роялти будируется и муссируется в кинематографических кругах уже очень много лет. Тормозов для претворения этой «инициативы» в жизнь довольно много: это киностудии и прокатчики, считающие, что они тратят довольно приличный капитал (зачастую рискованный) на производство и прокат (тогда как гонорары актерам, по их мнению, вполне себе приличные), это и непрозрачные схемы финансовых потоков в самой киноиндустрии, и несовершенство законодательства в отрасли сразу по многим направления, в первую очередь, что касается налогов и интеллектуальной собственности.

Конечно, такая система должна быть. Но введение ее должно быть тщательно проработано. Так что заключение соглашения о сотрудничестве между цифровым сервисом для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n"RIS и продюсерским центром «Люксар» — организатором «Горький fest», призванного упорядочить управление объектами интеллектуальной собственности, а также содействовать законному обороту прав и обеспечению защиты интересов участников рынка, можно считать шагом вперед.

А вот как скоро и в каком объеме актеры и режиссеры будут получать систематическое вознаграждение, то есть пресловутое роялти, за свой доблестный труд, сказать трудно.