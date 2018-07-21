Суббота, 21 Июля 2018 года
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Посмотри кино и посвети телефоном: Outdoor Film Festival в России

Культура

Это в прямом смысле народный кинофестиваль: его жюри составляют миллионы зрителей по всему миру. Здесь все просто: на полянах сидят молодые люди, жуют попкорн и чипсы, пьют легкие напитки, но, главное смотрят кино на больших экранах. А потом включают свои телефоны…

Москва, 21 июля 2018, 11:06 — REGNUM  Фестиваль короткометражного кино Outdoor Film Festival носит статус всемирного. В пятом международном кинофоруме принимает участие более 1000 городов. В России в акции будет задействовано 2500 бесплатных площадок. Собраться с друзьями посмотреть фильмы можно до 15 сентября.

Самое интересное в этом фестивале — это система определения успеха той или иной кинематографической работы. После окончания сеанса зрители просто включают свои телефоны и поднимают с ними руку: специальная аппаратура фиксирует общий уровень света и таким образом определяет тройку победителей. Затем результаты со всех площадок суммируются и выявляется окончательный победитель.

В этом году в основной программе всего 9 кинолент. Они прошли жесточайший отбор из 700 присланных работ.

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Культурная хроника
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