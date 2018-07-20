Октоберфест начинается в августе и в Китае

Куньмин, Китай, , 09:36 — REGNUM Один из самых престижных пивных фестивалей в мире мюнхенский Октоберфест доберется в августе до столицы китайской провинции Юньнань на юго-западе страны, передает 19 июля агентство Синьхуа.

Авторизованный правительством Мюнхена фестиваль продлится с 10 по 25 августа, принеся жителям Куньмина исконную немецкую пивную культуру, утверждают организаторы. Фестиваль пройдет под огромным бело-голубым тентом площадью 4 тыс. кв. метров, выполненным в оригинальном баварском стиле. Также будет установлено множество деревянных элементов декора. Единовременно под тентом смогут находиться около 3 тыс. человек.

Октоберфест славится не только немецким пивом, но и классическими мюнхенскими сосисками и свиной рулькой. Кроме того, на фестивале будут играть местные музыкальные коллективы.

Октоберфест имеет достаточно давнюю историю. Впервые он был основан в 1810 году в честь свадьбы кронпринца Людвига, который в будущем стал королем Людвигом I. С 1819 года организация фестиваля была отдала в руки городского совета Мюнхена, а мероприятие стало ежегодным. В настоящее время Октоберфест ежегодно посещает 7 млн человек.