Netflix выложил первый полноценный трейлер сериала «Затерянные в космосе»

Нью-Йорк, США, , 09:08 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть полноценный трейлер сериала «Затерянные в космосе», этот проект является ремейком оригинального шоу, которое показывали по ТВ США в 60-х годах, ролик был опубликован 6 марта на официальном Youtube-канале Netflix.

Тех, кто смотрел сериал, полнометражный фильм 1998 года или читал комиксы, знают, что Робинсоны — это семья, которая решила стать колонизаторами иных планет.

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Они прошли необходимые тесты и в итоге отправились в космос. Но на пути к точке назначения случилась авария, в результате которой герои оказались затерянными во вселенной.

Им повезло — планета, на которую они приземлились, оказалась пригодной для жизни. Но это не даёт особого оптимизма, поскольку на ней надо еще как-то выживать.

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В трейлере зрителям показывают, что сын Робинсонов встретит на планете некое инопланетное гуманоидное существо, на данный момент непонятно, робот это или живой организм.

Какие опасности поджидают впереди главных героев зрители смогу увидеть уже 13 апреля 2018 года. Сериал будет состоять из десяти эпизодов.

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