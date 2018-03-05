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Родченкова сравнили с Томом Крузом и Брюсом Уиллисом

Культура

Вручением «Оскара» «Икару» пытаются оживить интерес к теме допинга, считают в Госдуме

Родченкова сравнили с Томом Крузом и Брюсом Уиллисом
Иллюстрация: Цитата: из х/ф «Миссия Невыполнима», реж. Брайан де Пальма,1996, США
Том Круз в роли агента Итана Ханта

Москва, 5 марта 2018, 10:51 — REGNUM  Победа «Икара» в номинации лучший документальный фильм премии «Оскар» «подтверждает теорию о том, что допинговый скандал вокруг России — это срежиссированный сериал, что это американское шоу». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Лента «Икар» (Icarus) о допинге в российском спорте удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

«Тогда, я считаю, нам и не надо обращать внимание на господина Родченкова и относиться к нему так же, как к актерам, исполняющим главные роли в голливудских блокбастерах, таких как, допустим, «Звездные войны» или «Миссия невыполнима», — полагает Свищев.

Родченков, по его мнению, «лицедей, которому, как и Тому Крузу или Брюсу Уиллису, платят гонорар за сыгранную роль», он просто отрабатывает деньги.

«Олимпиада закончилась, и вручение «Оскара» фильму «Икар» — попытка подогреть угасающий интерес к теме допинга и к личности самого Родченкова. Это лишь дополнительный информационный повод, чтобы оставить живой тему допингового скандала вокруг России», — заявил депутат.

Фильм «не имеет никакого отношения к кинематографическому искусству, а является лишь инструментом американской пропаганды, направленной против России», заявил Свищев.

Читайте развитие сюжета: Политика вместо искусства — эксперты о награждении «Оскаром» фильма «Икар»

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