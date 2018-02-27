Дженнифер Лоуренс боится сцен с обнажением и реакции на её русский акцент

Лос-Анджелес, США, , 10:16 — REGNUM Дженнифер Лоуренс очень переживала по поводу съемок в тех сценах фильма «Красный воробей», где она должна была предстать обнажённой, она рассказала об этом журналистам портала Fox News.

«Мне было страшно. Я не думаю, что когда-либо раньше в своей жизни я так боялась сниматься. Для первого раза всего этого было слишком много», — рассказала Лоуренс журналистам о своих переживаниях.

Однако актриса отметила — несмотря на всё это, ей было гораздо проще участвовать в подобных сценах, чем на съемочной площадке фильма «Пассажиры». Тогда для того, чтобы группа смогла закончить постельную сцену, актрисе пришлось употребить много алкоголя (её партнёром по фильму был Крис Пратт).

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В другом интервью Лоуренс призналась, что она опасается реакции критиков на тот русский акцент, который она пыталась воспроизвести.

Актриса сказала, что работа по его формированию далась ей нелегко, поскольку она знала большую часть съемочной команды режиссера Фрэнсиса Лоуренса по проекту «Голодные игры».

«Я не могла говорить с ними, изображая русский акцент. В следующий раз, когда я буду сниматься в фильмах с акцентом, я никогда не буду «выключать» и «включать» его, потому что это очень сложно делать», — сказала актриса.

Напомним, премьера фильма «Красный воробей» пройдёт в США 1 марта 2018 года. В России на большие экраны он выйдет 31 мая. В фильме также снялся Джоэл Эдгертон.

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