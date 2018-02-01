Селфи с плюшевым монстром на день рождения и Милдред Хейс против всех

Москва, , 09:12 — REGNUM «Селфи»

Модный писатель и телеведущий Богданов мизантропичен, стилен и вальяжен. Ему давно осточертели автограф-сессии, пресс-конференции и презентации, хотя эта суетная стихия для него давно стала родной. В свободное от очаровывания публики и зашибания денег время Богданов разнообразными способами прожигает жизнь, периодически вспоминая о своей давно покинутой семье, ведь свою маленькую дочку он вроде бы даже любит.

Но в один прекрасный, точнее, ужасный день катившая, как спорткар по хорошей трассе, жизнь скучающего богемного плейбоя летит под откос. С ним начинают происходить мрачные и невероятные события. Кто таков этот внезапно объявившийся зловещий двойник, планомерно вытесняющий его из жизни, лишающий внимания публики, любви женщин, жилища, наконец? Что это — происки потусторонних сил, приступ безумия или рациональное объяснение происходящей чертовщине все же найдется?

Главную роль в фильме, снятом режиссером Николаем Хомерики по роману Сергея Минаева «Духлесс 21 века. Селфи», сыграл Константин Хабенский. Говорят, получил он ее экспромтом. Еще более случайным был выбор продюсера фильма Федора Бондарчука на роль друга Богданова Макса — фотокарточка Бондарчука внезапно «побила» всю колоду актеров, которые должны были участвовать в кастинге.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Дочь жительницы провинциального городка Милдред Хейс стала жертвой жестокого надругательства и убийства. Идут недели и месяцы, а дело так и продолжает висеть «глухарем». Отчаявшись добиться справедливости, вконец озлобившаяся Милдред вступает на тропу войны. Она арендует три билборда на въезде в городок, кричащие надписи на которых взывают к совести местных стражей порядка. Провокация сработала — городок превращается в растревоженный улей, нервы у всех на пределе, раздражение переходит в волну насилия. Сама Милдред не стоит в стороне и старательно подливает масло в огонь, переходя от оскорблений к рукоприкладству и обратно. Поможет ли маленькая личная война Милдред, перешедшая во всеобщий хаос, добиться результата? Так ли виноваты полицейские, доведенные мстительной фурией до нервного срыва? Есть ли альтернатива этому крестовому походу? В общем, кто прав, кто виноват и что делать?

Трагикомедия Мартина Макдоны является одним из главных претендентов на «Оскар» этого года сразу в нескольких номинациях. Ведущие роли в картине блестяще сыграли Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл.

«Короче»

Меньше народу — больше кислороду! Планета стонет от перенаселения, и если численность хомо сапиенсов сокращать негуманно, то ведь можно увеличить жизненное пространство, просто уменьшив жителей! Норвежские ученые (странно, что не британские!) разработали удивительную технологию по превращению людей в миниатюрных гномиков. Обычная небогатая семейная пара, Пол и Одри, решают принять участие в эксперименте в качестве подопытных. Но Одри отказывается от превращения в последний момент и немного не дотягивающий теперь до 5 сантиметров Пол Сафранек остается один в поселке для таких же, как он, то ли бедолаг, то ли смельчаков-первопроходцев. Ему предстоит заново найти себя и смысл жизни в новом мире.

Название сатирической комедии дважды оскароносного американского режиссера Александра Пэйна из тех, что сильно теряют при переводе. «Downsizing» звучит совсем как «downshifting» — популярный вид эскапизма в изобилующем проблемами современном мире. Но способны ли экстравагантные внешние перемены принести счастье «маленькому человеку»?

«Плюшевый монстр»

Еще одна фантастическая история о «маленьком человеке», страстно желающем найти себя и вырваться из бесконечной полосы неудач. Лино, главный герой бразильской анимационной ленты, совершенно негероичен — он мямля, тряпка и тотальный неудачник. Работа у него мало того что низкооплачиваемая, так еще и ужасно несолидная — вряд ли кто будет гордиться тем, что разгуливает в костюме кошака вырвиглазной расцветки и пытается развлекать гиперактивных детишек, которые используют его в качестве батута для прыжков и груши для тумаков. Дошедший до ручки Лино решает обратиться к мастеру оккультных наук, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. Колдун оказывается типичным волшебником-недоучкой, в результате его кривого заклинания Лино сливается со своим аниматорским инвентарем и превращается в огромного ожившего игрушечного кота. Лино предстоит пережить множество приключений, чтобы отыскать сбежавшего мага-халтурщика и снова стать человеком.

«Тоня против всех»

О, спорт, ты… Кажется, в 21-м веке уже давно все знают о том, что иллюзии Пьера де Кубертена пошли прахом, а большой спорт превратился в самую настоящую войну каждого против всех, причем далеко не только на спортивных аренах, но и «за кулисами». Попытки «утопить» конкурентов, чтобы продвинуться самому, здесь обычное дело. Порой приемы применяются самые грязные, а то и прямо криминальные.

Черная комедия Крэйга Гиллеспи основана на реальных фактах и рассказывает о скандальной карьере фигуристки Тони Хардинг, которая очень, очень, просто ужасно хотела попасть в олимпийскую сборную. А если очень хочется, то — по мнению некоторых — можно все. Например, попробовать переломать ноги главной сопернице перед решающим чемпионатом…

В заглавной роли звездная Марго Робби, номинированная на «Оскар» именно за эту свою работу.

«Эйфория»

Визит старшей сестры Эмили, с которой она давно не виделась, оборачивается для молодой художницы Инес очень странным приключением. Думая отдохнуть в уютном пансионате для богачей, она оказывается в элитном хосписе, куда смертельно больная Эмили приехала прощаться с жизнью. Шесть дней почти райского существования, а на седьмой день — вечный отдых от всех забот при помощи новомодной эвтаназии или возвращение в большой мир.

Сестрам, между которыми оказывается очень мало родственных чувств, предстоит прояснить свои отношения друг с другом, жизнью и смертью. Какое решение в итоге примет Эмили и в чем сумеет разобраться ее сестра?

Этот фильм — первая англоязычная картины шведского режиссера Лизы Лангсет, снятая по ее собственному сценарию. В главных ролях Алисия Викандер и Ева Грин.

«Кое-что на день рождения»

«День рожденья, грустный праздник…» Героиня Шэрон Стоун модельер Сенна Бергес могла бы подписаться под этой цитатой. Она, человек в целом везучий и успешный, именно этот день каждый год ждет с ужасом. Все ее дни рождения как будто прокляты, всякий раз случаются неприятности и конфузы разной степени тяжести. Приближается весьма ответственный момент в жизни Сенны — ей, наконец, выпал шанс покончить с затянувшимся одиночеством. И надо же было так случиться, что решающее свидание мужчина ее мечты назначает именно в ее день рождения! Неужели все пойдет прахом?!

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