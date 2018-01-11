Восточные чудеса, стариковские забавы, смертельные сны и опасные игры

Москва, , 09:17 — REGNUM «Бахубали. Рождение легенды»

Известно предубеждение, которое давно сложилось у серьезных киноманов против кинопродукции далекой знойной Индии. Дескать, это некое переперченное и переслащенное экзотическое кушанье, слезовыжимательное действо с навязчивыми песнями и танцами, ужасно переигрывающими актерами и предельно наивным сюжетом. Возможно, эти недостатки действительно присущи индийским фильмам, а возможно, дело в культурных различиях. Но все меняется, и, похоже, у известного индийского режиссера С. С. Раджамули нашлось, чем удивить придирчивого западного зрителя.

Фантастико-приключенческий исторический боевик, открывавший в этом году Московский международный кинофестиваль, рассказывает о судьбе юноши королевской крови. Шивуда был воспитан простыми людьми, которые младенцем спасли его от гибели в воде. Разумеется, мальчику по всем законам жанра предначертано узнать правду и триумфально вернуться к своим славным корням, но фильм рассказывает не только о нем, но и в большей степени о его отце, бесстрашном, могучем и благородном герое по прозвищу Бахубали. Отца и сына играет один и тот же актер, что обозначает неразрывную связь поколений, а возможно, намекает и на переселение душ. В фильме зрителя ждут красивые костюмы и декорации, несколько старомодные спецэффекты, качественно поставленные поединки, впечатляющие масштабом сражения и, разумеется, песни и танцы — как же без них? Если верить критикам, сюжет фильма увлекателен, эпичен и обладает определенной глубиной. Это заключительная часть дилогии, фильм «Бахубали. Начало», выпущенный в 2015 году, на отечественный большой экран не выходил, но желающие могут без проблем с ним ознакомиться.

«Последний портрет»

Все чаще выходящие на экраны фильмы бывают основаны на реальных событиях или хотя бы пытаются открыть окошко в жизнь реальных, чем-то прославившихся людей. Вот и в этом британском фильме, созданном американским режиссером Стэнли Туччи, повествуется о закате жизни знаменитого швейцарского скульптора и художника Альберто Джакометти, чьи эксцентричные скульптуры «Шагающий человек», «Указующий человек» и другие до сих пор пользуются огромной популярностью и стоят бешеных денег. Человек был главной темой художника, а потому неудивительно, что кроме скульптур он создавал и портреты. О работе над последней картиной художника в этом жанре, портретом американского искусствоведа Джеймса Лорда, и рассказывает фильм. Хотя в нем куда больше времени уделено не работе мастера за мольбертом, а тому, что этой работе мешало и одновременно составляло пеструю ткань жизни стареющего оригинала, которому оставалось жить всего два года. Задушевные беседы двух очень разных по возрасту и образу жизни людей, совместные посещения парижских злачных мест, запутанная личная жизнь художника, творческие поиски и сомнения — вот содержание этой тонкой биографической трагикомедии, которая вряд ли увлечет массового зрителя, но наверняка придется по вкусу тем, кого интересует творчество как явление. Образ Джакометти в фильме воссоздал Джеффри Раш, обладатель «Оскара» за главную роль в фильме «Блеск» и других престижных наград.

«Большая игра»

Еще один довольно необычный биографический фильм, на сей раз из жизни не творческой личности, а известной авантюристки Молли Блум, воротилы подпольного игорного бизнеса. Впрочем, кто сказал, что для выживания в этом океане, полном акул, не требуется своего рода гениальность?

Энергичная девушка, когда-то блиставшая в зимних видах спорта, волею судьбы оказывается вовлечена в незаконный покерный бизнес и очень быстро начинает чувствовать себя там гораздо более уверенно, чем на коварной лыжне. Она становится «королевой покера», организовавшей целую сеть подпольных казино для богачей и знаменитостей, среди которых было немало голливудских звезд. Дама сомнительной репутации показана в фильме сильной личностью с о своеобразными, но твердыми представлениями о профессиональной чести. Те, кто интересуется тонкостями покера или стадиями игровой зависимости, почерпнут из фильма немало полезных сведений, а феминистки, возможно, обретут еще одну «икону».

"Бойся своих желаний»

Уж сколько раз твердили миру, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и кладет его туда отнюдь не Бог, но глупенькие мышки все не переводятся. Впрочем, если бы наивные любители халявы разом исчезли, то резко сократилось бы количество фильмов и книг криминального жанра и мистических ужастиков.

Неизвестно какая по счету история об исполняющем желания демоне, который, разумеется, вовсе не стремится облагодетельствовать какую-то раскатавшую губу юную аутсайдершу. С того момента как у героини в руках оказывается затейливая старинная шкатулка, становится ясно, что она крупно попала. Зрителю остается только с нетерпением ждать, когда мнимое всесилие начнет выходить ей, ее друзьям и близким боком. Фильм для особых ценителей бессмертной темы, заданной знаменитым готическим рассказом У. У. Джекобса «Лапа обезьяны», для остальных он будет, пожалуй, слишком предсказуем.

«Сламбер: Лабиринты сна»

Очередной ужастик о монстре, приходящем из ночных кошмаров, чтобы доставлять вполне реальные неприятности. Если в фильме и есть что-то оригинальное, то это его наукообразие. Экзорцистом, занимающимся изгнанием сонного беса из несчастного семейства с двумя детьми, на сей раз выступает женщина-психолог, которая знает о ночных кошмарах почти все — как из своих научных изысканий, так и по личному опыту, источником ценной информации становится не древний фолиант, а интернет, жертв нечистой силы не поливают святой водой, а обвешивают датчиками. В остальном все происходит вполне по законам жанра.

«Кто наш папа, чувак?»

Врать нехорошо. Особенно собственным детям. Так вот расскажешь сыновьям-двойняшкам, что их папа умер от рака прямой кишки, а один из них на нервной почве возьмет да и станет врачом-проктологом. А мог бы выбрать профессию поромантичнее, мог бы стать даже летчиком — если бы мама догадалась соврать, что она вдова героя-пилота. Но, вероятно, для нее это было слишком банально…

В конце концов, правда выходит наружу, и очень непохожие двойняшки Питер и Кайл отправляются колесить по Америке в поисках своего папаши, планомерно перебирая кандидатов на эту роль, так как их родительница по молодости жила весело и не загромождала свою память лишними подробностями. В этом квесте братьев ждут разнообразные встречи, сюрпризы, неприятности и открытия. Возможно, даже будет над чем посмеяться.

«Все только начинается»

Просто удивления достойно, каким образом трейлер комедийного фильма с такими звездами, как Морган Фримен и Томми Ли Джонс, умудрился не содержать ни единого смешного момента. Вполне возможно, что создатели фильма просто не захотели тратить фейерверки, пока гости не собрались на вечеринку. А уж по вечеринкам герой Фримена Дюк большой спец — а чем еще заняться на пенсии бывшему сомнительному адвокату, скрывающемуся от крутых ребят по программе защиты свидетелей? Внезапно к нему на виллу является незваным еще один пенсионер, так сказать, из противоположного лагеря — бывший агент ФБР Лео (привет Людям в Черном!). Дюк откровенно не рад такому гостю, но ему приходится отложить вражду подальше, когда на виллу проникают напавшие на след старые знакомцы из мафии и вечер окончательно перестает быть томным…

В общем, этакие «Старики-разбойники», легкая и незатейливая комедия, позволяющая ветеранам еще раз блеснуть в главных ролях и оторваться по полной.

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