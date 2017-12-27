Вышел финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф»

Москва, , 15:34 — REGNUM Кинокомпания «СТВ» выложила в сеть финальный трейлер фильма «Скиф», премьера картины состоится 18 января 2018 года, ролик был опубликован 27 декабря на официальном Youtube-канале компании.

Согласно описанию ролика, картина представляет собой «красочное фэнтези на основе нашего далекого прошлого», в роли главного героя выступает воин по имени Лютобор.

После того, как его втянут в междоусобные интриги, ратник должен будет отправиться в опасное путешествие.

Помогать ему в этом будет пленный скиф, которого зовут Куница. Куница и Лютобор являются врагами, но вынуждены объединиться. Они направятся к пристанищу последних скифов.

Напомним, в роли режиссера картины выступил Рустам Мосафир, он написал сценарий в соавторстве с Вадимом Головановым.

Бюджет картины составил 150 млн рублей. Должность продюсера проекта занимает Сергей Сельянов.

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