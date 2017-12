Составлен мировой рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Эксперты портала Variety составили свой список самых ожидаемых фильмов 2018 года, в него вошли 20 картин, он был опубликован на сайте издания 26 декабря.

Портал отмечает, что корреспонденты при составлении списка обратились к знакомым критикам из различных стран мира. В итоге перечень ожидаемых фильмов получился весьма разнообразным.

Если говорить о тех картинах, даты премьер которых уже известны, то в список вошли следующие из них: «Аннигиляция» (23 февраля), «Богемная рапсодия» (25 декабря), «Стертый мальчик» (Boy Erased, 28 сентября), «Первый человек» (First Man, 12 октября), «Хэллоуин» и «Суспирия» (19 октября).

Кроме них эксперты назвали следующие ленты: «Собачий остров» (23 марта), «Первому игроку приготовиться» (30 марта), «Красный воробей» (2 марта), «Вдовы» (18 ноября) и «Излом времени» (9 марта).

Что касается фильмов, точные даты выхода на экраны которых неизвестны, то в список попали: «Аннигиляция», «Черный Клансман» (Black Klansman), «Горение» (Burning), «Все знают» (Everybody Knows), «Светское общество» (High Life), «Человек, который убил Дон Кихота», «Дворец» (The Palace), «Рим», «Тень», «Братья Систерс» и «Рассвет».

Напомним, ранее СМИ опубликовали рейтинг самых любимых фильмов и сериалов российских зрителей, который был составлен по итогам 2017 года. Первое место занял фильм «Тор: Рагнарёк», на второй строчке разместился ремейк сериала «Преступление». Лучшим новым сериалом был назвал «Табу».

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг любимых в России фильмов и сериалов