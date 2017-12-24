Вышел трейлер ремейка «За бортом» с Анной Фэрис и Евой Лонгорией

Лос-Анджелес, США, , 18:29 — REGNUM Вышел трейлер нового фильма режиссеров Роба Гринберга и Боба Фишера «За бортом», который является ремейком одноименной картины Гарри Маршала, вышедшей в 1987 году, ролик был опубликован 23 декабря на Youtube-канале Top Movies Trailers.

Роль матери-одиночки по имени Кейт исполнила Анна Фэрис, волею судьбы она устраивается на работу к богачу Леонардо, которого сыграл Эухенио Дербес.

По сюжету фильма Леонардо постоянно придирается к Кейт по поводу её работы, чем буквально доводит её до белого каления. При этом он постоянно обещает её уволить.

Но в один прекрасный момент с миллионером происходит беда — во время инцидента на яхте он получает травму и в придачу к ней — амнезию.

Кейт вместе с подругой, которую зовут Тереза (Ева Лонгория) решают воспользоваться ситуацией и отомстить обидчику.

Женщина берет Леонардо себе домой, сообщает ему, что он её муж. Она отправляет его работать, а также заставляет заниматься домашними делами. Выход фильма на большие экраны запланирован на 20 апреля 2018 года.

Напомним, в оригинальном фильме в роли миллионерши Джоанн Стейтон выступила Голди Хоун, а роль её воспитателя Дина Проффитта исполнил Курт Рассел. В кинотеатрах США фильму удалось собрать более $26,7 млн.

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