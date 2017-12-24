Вдовы спортсменов подали в суд на студию Никиты Михалкова

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Вдовы Владимира Кондрашина и Александра Белова, ставших героями фильма «Движение вверх» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, обратились в суд, поскольку им не понравился сценарий картины, об этом 24 декабря сообщил портал «Город 812».

Фильм режиссера Антона Мегердичева рассказывает о том, как в 1972 году олимпийская сборная СССР одержала победу над командой из США. Премьера картины запланирована на 28 декабря 2017 года.

Тот матч стал по-настоящему сенсационным, баскетболисты из СССР впервые смогли выиграть у американцев. В фильме снялись такие известные российские актеры как Владимир Машков, Сергей Гармаш и Андрей Смоляков.

Владимир Кондрашин был тренером баскетбольного клуба «Спартак», а Александру Белову принадлежит тот самый бросок, который решил исход игры. Они оба проживали в Ленинграде.

Издание отмечает, что сценарий фильма, который написал Николай Куликов не понравился вдовам спортсменов. В результате Евгения Кондрашина и Александра Овчинникова обратились с иском в суд.

Напомним, Николай Куликов также известен тем, что является одним из авторов сценария фильма «Легенда №17», бюджет картины составил около $11,9 млн, в российских кинотеатрах ей удалось собрать более $29,5 млн.

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