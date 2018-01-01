Лос-Анджелес, США, , 00:20 — REGNUM Сервис Internet Movie Database (IMDb) опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года, первое место эксперты службы отдали будущей картине кинематографической вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности. Часть 1», полный список картин опубликовал портал Variety.

Второе место в списке заняла картина Marvel «Черная пантера» с Чедвиком Боузманом, которая расскажет зрителям о приключениях принца Т’Чалла вымышленной страны Ваканда.

На третьей строчке расположился «Дедпул 2», который относится к другой вселенной Marvel — «Люди Икс». Четвертое место досталось картине «Мир юрского периода 2», которую снимает режиссер Хуан Антонио Байона.

Замыкает ТОП-5 перезагрузка «Tomb Raider: Лара Крофт» Роара Утхауга с Алисией Викандер в главной роли. Вселенная Tomb Raider всё еще интересна зрителям.

Также в ТОП-10 попали: «Тихоокеанский рубеж 2», «Хищник», «Восемь подруг Оушена», «Миссия невыполнима 6» и картина «Соло. Звёздные войны: Истории», которая расскажет о молодости Хана Соло.

Напомним, ранее портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших фильмов 2017 года, эксперты портала посчитали, что тремя лучшими картинами стали: «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.