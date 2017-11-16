На Украине запретили гастроли российских артистов

Киев, , 09:00 — REGNUM Закон, запрещающий выступление ряда российских артистов на Украине без особого разрешения службы безопасности Украины (СБУ), вступил 16 ноября в силу.

Текст законопроекта был опубликован 15 ноября в газете «Правительственный курьер», официально представляющей кабинет министров Украины. Ранее антироссийский закон поддержали 232 депутата Верховной рады из 226 необходимых для принятия голосов.

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Напомним, по новому закону любой российский артист, пожелавший выступать на Украине, должен получить разрешение на гастроли у СБУ. Запрос на разрешение отправляет организатор гастролей артиста. Если же артисты из России захотят выступать на Украине без разрешения или сообщат СБУ не всю информацию о себе, то они будут оштрафованы на сумму от $6,2 тыс. до $14,4 тыс.

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Помимо этого, закон запретил въезд на Украину 140 культурным деятелям из России, которые «несут угрозу» украинской национальной безопасности.

Ранее депутаты в Киеве потребовали от правительства прекратить культурное сотрудничество с Россией, поскольку российские культурные центры на Украине якобы ведут «подрывную деятельность» в стране.

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