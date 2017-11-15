На украинском сайте «Миротворец» размещены данные трех российских актеров

Киев, , 14:38 — REGNUM На скандально известном украинском сайте «Миротворец», который размещает личные данные журналистов и общественных деятелей, опубликованы данные трех российских актёров — Леонида Куравлева, Алексея Булдакова и Владимира Стеклова. Об этом сообщает 13 ноября издание «Апостроф».

На сайте отмечается, что Куравлев, известный ролями в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Афоня» (1975), попал в базу данных за «антиукраинскую пропаганду». Булдаков, запомнившийся российским кинозрителям по фильму «Особенности национальной охоты» (1995), оказался в списках сайта за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией». Стеклов, узнаваемый по фильму «Гардемарины, вперед» (1987), попал на сайт за посещение Крыма.

В базу данных «Миротворца» попали также российский режиссер Юрий Кара, актер Юрий Васильев, актриса Элина Быстрицкая, актерФедор Бондарчук, цирковой деятель Эдгар Запашный, артист Денис Муцаев и другие деятели культуры.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные деятелей культуры, общественников, журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых администрация сайта считает «изменниками родины».

Весной 2016 года после публикации списка аккредитованных в Донбассе журналистов в адрес работников СМИ стали поступать угрозы. МИД России назвал публикацию прямым призывом к расправе над журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2017 года в базу данных сайта «Миротворец» за помощь в «прорыве» польско-украинской границы бывшему губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили попала лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

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