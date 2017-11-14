В Вильнюсе продолжает разваливаться главный символ Литвы

Вильнюс, , 14:29 — REGNUM

Литовский парламентский комитет культуры на выездном заседании рассмотрел вопрос парламентского контроля над горой Гедиминаса в Вильнюсе, которая уже второй год осыпается, а сегодняшняя ситуация признана критической, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 ноября.

Членам комитета состояние горы и выполняемые работы представили министр культуры Лиана Руоките-Джонсон, представители Национального музея, глава созданной правительством рабочей группы по координированию работ по устранению угрозы аварии на горе Гедиминаса, вице-министр культуры Реналдас Аугустинавичюс и другие чиновники.

Члены комитета, осмотрев произошедшие оползни на восточном, юго-восточном, юго-западном склонах горы, ознакомились с выполняемыми на горе работами, с помощью которых планируется подготовить гору к зимне-весеннему сезону 2017−2018 годов. Во время этих работ с помощью временных мер от осадков будет защищены площадка на горе Гедиминаса и находящиеся на ней останки Дворца князей. На площадке горы Гедиминаса заканчивается оборудование временного навеса, который позволит сократить инфильтрацию воды в зеленые площади горы, также позволит продолжить археологические раскопки, во время которых были найдены останки участников восстания 1863 года. После окончания работ по ограждению стен останков Дворца князей, от осадков с помощью вневременного навеса будет защищена и внутренняя площадь дворца, а часть площадки между дворцом и оборонительной стеной от осадков будет защищать специальное покрытие.

По словам Аугустинавичюса, оползни на горе будут повторяться, потому что применяемые сейчас меры позволяют только сократить их число. Самое главное, чтобы эти оползни не объединились в один большой массив, и чтобы не возникла реальная угроза для исторических зданий. В его словах политики убедились наглядно. Пока докладчики рассказывали о ситуации на месте, прямо на глазах у многочисленных журналистов, которых не пустили на аварийную гору, сошёл новый оползень.

Выслушав мнения специалистов, председатель комитета культуры Рамунас Карбаускис подчеркнул, что «цель начатых работы на горе Гедиминаса — привести всю гору в порядок комплексно. Эта гора в сущности никогда не реконструировалась, поэтому у нас еще долгое время не будет красивой горы, но уже весной у нас будет зеленый, восстановленный северо-западный склон».

Комитет по общему решению согласился внести вопрос горы Гедиминаса в систему постоянного парламентского контроля комитета и обратиться к созданной правительством рабочей группе с просьбой периодически каждые две недели представлять комитету отчеты о состоянии горы Гедиминаса и ходе работ.

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