Теренс Малик в российских кинотеатрах

Москва, , 09:08 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, в Москве и Санкт-Петербурге стартует ретроспектива Теренса Малика. Проект «Иноекино» покажет на больших экранах фильмы «Тонкая красная линия», «Пустоши» и «Дни жатвы».

Дебютный фильм Малика «Пустоши» входит в серию классических роуд-муви о влюбленной паре злоумышленников, противопоставляющих себя обществу. В то же время режиссер намеренно пародирует условности жанра, таким образом раскрывая внутреннюю скупость и бессмысленность поступков героев.

Следующий фильм Малика — «Дни жатвы» — вышел на большой экран через три года. Режиссер делает акцент на визуальной составляющей картины. Чтобы добиться желаемого эффекта, съемки проходили в основном в короткий 20-минутный промежуток «золотого света», предшествующий закату. Кроме того, Малик поручил съемочной группе вести рассказ не диалогами, а с помощью визуального ряда.

После выхода фильма Малик вернулся к режиссуре лишь спустя два десятилетия. Над сценарием «Тонкой красной линии» он работал шесть лет, периодически обращаясь к другим проектам. Еще два года велись переговоры с актерами, после чего начались долгожданные съемки. Картина стала одним из лучших антивоенных фильмов, представляя собой философское размышление о добре и зле, смерти и перерождении, человеке и его вине перед миром.

В кинотеатре «КАРО Октябрь» (Москва) фильмы представят кинокритики Юрий Гладильщиков и Андрей Плахов. В «Авроре» (Санкт-Петербург) — кинокритик и киновед Михаил Трофименков и шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

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