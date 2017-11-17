Пятница, 17 Ноября 2017 года
09:43:37 МСК

Теренс Малик в российских кинотеатрах

Культура

«Тонкая красная линия», «Пустоши» и «Дни жатвы» в Москве и Санкт-Петербурге

Теренс Малик в российских кинотеатрах
Иллюстрация: Indiewire.com
Теренс Малик на съемках

Москва, 17 ноября 2017, 09:08 — REGNUM  Сегодня, 17 ноября, в Москве и Санкт-Петербурге стартует ретроспектива Теренса Малика. Проект «Иноекино» покажет на больших экранах фильмы «Тонкая красная линия», «Пустоши» и «Дни жатвы».

Дебютный фильм Малика «Пустоши» входит в серию классических роуд-муви о влюбленной паре злоумышленников, противопоставляющих себя обществу. В то же время режиссер намеренно пародирует условности жанра, таким образом раскрывая внутреннюю скупость и бессмысленность поступков героев.

Следующий фильм Малика — «Дни жатвы» — вышел на большой экран через три года. Режиссер делает акцент на визуальной составляющей картины. Чтобы добиться желаемого эффекта, съемки проходили в основном в короткий 20-минутный промежуток «золотого света», предшествующий закату. Кроме того, Малик поручил съемочной группе вести рассказ не диалогами, а с помощью визуального ряда.

После выхода фильма Малик вернулся к режиссуре лишь спустя два десятилетия. Над сценарием «Тонкой красной линии» он работал шесть лет, периодически обращаясь к другим проектам. Еще два года велись переговоры с актерами, после чего начались долгожданные съемки. Картина стала одним из лучших антивоенных фильмов, представляя собой философское размышление о добре и зле, смерти и перерождении, человеке и его вине перед миром.

В кинотеатре «КАРО Октябрь» (Москва) фильмы представят кинокритики Юрий Гладильщиков и Андрей Плахов. В «Авроре» (Санкт-Петербург) — кинокритик и киновед Михаил Трофименков и шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Теренс Малик: философия импровизации режиссёра-визионера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киноретроспективы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить