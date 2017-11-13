В пресс-центре ИА REGNUM пройдёт презентация книги Аствацатурян-Теркотт

Москва, , 12:00 — REGNUM 13 ноября в 16:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится презентация книги американской писательницы армянского происхождения Анны Аствацатурян-Теркотт «Изгнание. В никуда» («Nowhere: A story of Exile»).

«Изгнание. В никуда» — хроника воспоминаний Анны Аствацатурян-Теркотт о трагических событиях армянского народа в Азербайджане с 1988-го по 1992 годы, рассмотренных сквозь призму истории одной отдельной семьи из Баку.

По своему литературному жанру книгу Анны Аствацатурян-Теркотт можно охарактеризовать как дневник десятилетней девочки, которой около 30 лет назад пришлось пройти некое «хождение по мукам» на пути изгнания из некогда родного города Баку.

На русском языке книга вышла в свет в 2016 году.

Об авторе

Анна Аствацатурян-Теркотт родилась в Баку в 1978 году и вместе с семьей была вынуждена обосноваться в США в статусе беженки, спасаясь от погромов армян в Азербайджане в 1990 году. В книгу вошли воспоминания автора из ее детского дневника, в котором описаны факты гонений и убийств армян, проживавших в Азербайджане в 1988—1992 гг.

В ноябре 2015 года Анна Аствацатурян-Теркотт была избрана членом городского совета города Уэстбрук в США, набрав 64% голосов. Анна Аствацатурян-Теркотт активно выступает на тему погромов армян в Азербайджане в рамках прав человека и международного права, внесла решающий вклад в принятие резолюции Штата Мэйн от 2013 года, признающей независимость Нагорно-Карабахской Республики / Республики Арцах.

Анна Аствацатурян-Теркотт награждена президентом Армении Сержем Саргсяном Почетной Медалью «Мхитар Гош» и «Медалью Благодарности Арцаха» — президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном в 2013 году.