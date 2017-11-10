Ушел из жизни актер сериала «Частный детектив Магнум»

Хьюстон, США, , 08:36 — REGNUM Актер Джон Хиллерман, известный зрителям по своей роли профессора Хиггинса в сериале 80-х «Частный детектив Магнум» скончался в возрасте 84 года, об этом 9 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что Хиллерман умер в своем доме, расположенном в Хьюстоне (штат Техас, США). Пресс-секретарь семьи Лори Де Ваал сообщила журналистам, что причина его смерти на данный момент неизвестна.

Хиллерман родился в одном из мелких городков Техаса, являющегося, по сути, частью железной дороги США. Его отец был владельцем бензоколонки.

Актер четыре раза подряд был номинирован на премию «Эмми» за исполнение роли Хиггинса, в 1987 году ему удалось получить эту награду. Этот его персонаж естественным образом возник из другого — Саймона Бриммера из шоу Ellery Queen, который ошибочно считал себя настоящим сыщиком.

Также Хиллерман появился в роли Хиггинса в сериале «Она написала убийство», где главную роль сыграла Анджела Лэнсбери. Кроме того, зрители знают его по роли режиссера и бывшего супруга звезды в сериале The Betty White Show.

Первый раз на экране Джон Хиллерман появился в 1971 году, уже в достаточно солидном возрасте — 39 лет. Ему досталась эпизодическая роль в фильме «Представитель закона» Майкла Уиннера.