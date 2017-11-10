Гимн Каталонии в стиле хэви-метал «взорвал чарты»

Ричмонд, США, , 02:17 — REGNUM Гимн Каталонии в исполнении американской хэви-метал группы A Sound of Thunder «взорвал чарты» — за короткий срок видеоклип малоизвестных металлистов из Виргинии набрал более миллиона просмотров на YouTube, запись «ретвитят» каталонские политики, передает Reuters.

Фронтмен A Sound of Thunder Нина Осегуда, мать которой родилась в испанской провинции Каталония, рассказала журналистам, что песня была записана еще до референдума в Каталонии. Группа готовила к выпуску полноценный альбом, однако гимн Каталонии музыканты решили опубликовать заранее.

«Когда проходило голосование (референдум по вопросу независимости Каталонии — прим. ИА REGNUM ), и 800 человек были ранены полицией… я сказала, что мы должны просто выложить песню, чтобы показать нашу поддержку гражданам», — рассказала Осегуда.

После того, как клип «Els Segadors» был опубликован, металлисты быстро стали знаменитыми — прежде всего, в мятежной испанской провинции.

«Внезапно он распространился повсюду… Потом я заметила, что кто-то распространяет песню в Twitter, и это были каталонские политики», — объяснила внезапную популярность ролика фронтмен A Sound of Thunder.

В настоящий момент ролик с хэви-метал версией гимна Каталонии продолжает набирать популярность. А группа A Sound of Thunder уже приглашена в турне по городам Каталонии — концерты металлистов в Барселоне и Таррагене запланированы на декабрь.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом испанских силовиков.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ правительство Испании ограничило автономию региона, ввело внешнее управление и инициировало уголовное преследование каталонских политиков.

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