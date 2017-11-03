Вышел трейлер фильма про самое худшее кино в истории

Лос-Анджелес, США, , 15:43 — REGNUM В сеть выложен трейлер фильма «Горе-творец» с Джеймсом Франко в главной роли, премьера картины состоится 8 декабря 2017 года, ролик был опубликован 2 ноября на Youtube-канале A24.

Фильм основан на реальных событиях, он расскажет о том, как увидела свет картина независимого кино США «Комната».

Её создателем был эксцентричный режиссер Томми Вайсо, который также выступил в роли автора сценария, продюсера и главного героя фильма.

Сюжет картины рассказывает о любовном треугольнике, сложившемся между банкиром по имени Джонни (его роль исполнил Вайсо), его невестой Лизой (Джульетт Даниэль) и его лучшим другом Марком (Грег Сестеро).

Особенностью картины является то, что она по большей части состоит из неоконченных сюжетных линий, которые между собой никак не связаны. Журнал Entertainment Weekly однажды назвал этот фильм «Гражданином Кейном» среди плохих фильмов.

Однако после своего выхода на экраны в 2003 году картина получила статус культовой, на её основе даже была создена видеоигра «Горе-творец». В 2013 году актер Грег Сестеро, сыгравший Марка, выпустил книгу, в которой попытался объяснить происходящее на экране.