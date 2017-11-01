Путин поздравил телеканал «Культура» с 20-летием

Москва, , 10:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала «Культура». Поздравление направлено по случаю 20-летия канала, сообщается на сайте Кремля.

«Телеканала «Культура» внёс весомый вклад в развитие российского телевидения, обогатил его интересными и во многом уникальными информационными, просветительскими, художественными проектами», — говорится в поздравлении главы государства.

Телеканал познакомил миллионы зрителей с яркими событиями в мире музыки, искусства, театра, кинематографа.

«Важно, что одним из главных приоритетов телеканала «Культура» является поддержка юных дарований, детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание подрастающего поколения», — отметил Путин.

Президент выразил убежденность, что «Культура» и впредь будет опираться на накопленные традиции и опыт и оставаться востребованными самой широкой аудиторией.

Путин пожелал коллективу телеканала дальнейших творческих успехов.

Как сообщает ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года общероссийскому государственному телеканалу «Культура» исполняется 20 лет.

Напомним, канал появился 25 августа 1997 года после Указа президента РФ Бориса Ельцина. Первым главным редактором стал Михаил Швыдкой. Вещание телеканал начал утром 1 ноября 1997 года.