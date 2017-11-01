Гэри Олдман получит голливудскую премию «За выдающиеся достижения»

Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM В 2017 году премию Hollywood Film Awards «За выдающиеся достижения в карьере» получит актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман, об этом 31 октября сообщило издание Deadline.

Приз будет вручен ему во время 21-й церемонии награждения премии, которая пройдет 5 ноября 2017 года в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

За свою тридцатилетнюю карьеру Олдман был номинирован на «Оскар», «Эмми», премию «Гильдии киноактёров США». Также он получил две награды BAFTA.

К его наиболее запоминающимся работам в кино можно отнести роли: Сида Вишти («Сид и Нэнси» (1986)), Дракулы («Дракула"1992) и Сириуса Блэка (цикл фильмов «Гарри Поттер»).

Напомним, церемония вручения премии Hollywood Film Awards считается традиционным началом сезона награждения.

Премия выдается за различные достижения в кинематографе, её получают актеры, режиссеры, дизайнеры костюмов, сценаристы, звукорежиссеры, стилисты и другие участники съемочного процесса.