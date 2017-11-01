Названы имена режиссеров ремейка «Кладбища домашних животных»

Лос-Анджелес, США, , 07:45 — REGNUM Стали известны имена режиссеров, которые будут работать над ремейком фильма ужасов по книге Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», ими станут Кевин Колш и Деннис Уидмайер, об этом 31 октября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Производством фильма будет заниматься кинокомпания Paramount, ранее СМИ уже сообщали о том, что Колш и Уидмайер могут присоединиться к проекту.

Сценарий к новому фильму написали Джефф Булер («Полуночный экспресс» (2008), Insanitarium (2008)) и Дэвид Кайганич («Суспирия» (2017), «Вторжение «(2007)).

Издание отмечает, что «Кладбище домашних животных» — является любимым романом Стивена Кинга, ранее о своем желании снять его адаптацию заявляли такие режиссеры как Гильермо дель Торо и Андрес Мускетти.

«Я буду привязан к «Кладбищу домашних животных» до самой смерти, — сказал в начале 2017 года Мускетти журналистам, — я всегда буду мечтать о возможности снять этот фильм».

Напомним, оригинальный фильм вышел в 1989 году, режиссером картины стала Мэри Ламберт. Сюжет картины рассказывал о семье, переехавшей жить в дом рядом с кладбищем, которое оказалось весьма необычным — мертвые не находили там покой, восставая из могил.

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