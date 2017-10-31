Самым читающим регионом России в 2017 голу назван Санкт-Петербург

Москва, , 12:59 — REGNUM Город Санкт-Петербург назван самым читающим регионом России в 2017 году. Северная столица стала победителем III Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», сообщается на сайте конкурса.

Лауреатами конкурса объявлены Калининградская область, Москва и Татария.

Санкт-Петербург представил проект «Санкт-Петербург 2017 — Великая Книжная рЭволюция!», посвященный развитию книжной инфраструктуры города.

Кроме того, в 2016—2017 гг. в Санкт-Петербурге был открыт 21 книжный магазин.

Калининградская область рассказала о ежегодных «Днях литературы» — масштабном и разностороннем межотраслевом фестивале, который охватывает весь регион.

Москва представила проект «Списанные-книги.рф» по безвозмездной передаче библиотечных списанных книг населению.

Татария предложила интересную идею — «Культурный дневник школьника». Дневник — брошюра с информацией о культуре Татарии с заданиями для самостоятельного выполнения.

Также финалистами конкурса стали 20 регионов России: Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область, Красноярский край, Курская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Крым, Республика Хакасия, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

Конкурс «Самый читающий регион» стартовал в мае 2017 года. В нем приняли участие 84 региона России. Они представили самый значимый литературный проект региона за 2016−2017 гг. а также сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на самый читающий город инициирован Российским книжным союзом. Конкурс проводился в три этапа. Победителям вручаются поощрительные дипломы.

Напомним, в 2015 году самым читающим регионом России была названа Ульяновская область, в 2016 году — Воронежская область.

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