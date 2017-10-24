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Учитель: «Матильда» будет показана по федеральным каналам

Культура

Его покажут по федеральному телеканалу

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Учитель: «Матильда» будет показана по федеральным каналам
Иллюстрация: Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия
Луизе Вольфрам

Москва, 24 октября 2017, 15:26 — REGNUM  Режиссер Алексей Учитель заявил, что готовит четырехсерийный сериал «Матильда» для показа на федеральных каналах, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Состоявшиеся премьерные показы фильма «Матильда» режиссер картины Алексей Учитель назвал «победой здравых людей».

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Алексей Учитель
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Учитель

«Премьера «Матильды» сегодня в Москве — для нас крайне важно, а вчера было знаковое событие — премьера в Петербурге, в Мариинском театре. Прошла премьера при переполненном зале», — сказал режиссер.

Он пояснил, что показ в Мариинском театре был принципиально важным, потому что главная героиня Матильда Кшесинская танцевала на сцене знаменитого театра.

Напомним, фильм «Матильда» задолго до выхода на экраны обрел скандальную славу из-за многочисленных заявлений депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что фильм оскорбляет чувства верующих.

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