Создатели «Ходячих мертвецов» разместили на видео «водяные знаки»

Лондон, , 14:13 — REGNUM Создатели сериала «Ходячие мертвецы» предупредили фанатов о том, что в видео восьмого сезона были размещены секретные закладки, об этом 24 октября сообщило британское издание Express.

Первый эпизод восьмого сезона сериала сразу же после премьеры оказался на таких сайтах как The Pirate Bay и Putlocker.

На законных основаниях сериал в США транслирует телеканал AMC, а в Великобритании — телевизионная сеть Fox через свои каналы Sky, Virgin Media и Now TV.

AMC предупредил поклонников сериала о том, что компания NexGuard накладывает на видео секретные «водяные знаки».

Как пояснил телеканал, это было сделано для того, чтобы впоследствии установить, откуда произошла утечка видеофайлов и кто несет за это ответственность.

«Для нас важно защитить наши активы, когда они имеют наибольшую ценность», — сообщил технический директор AMC Стив Понтильо.

Напомним, первый эпизод восьмого сезона «Ходячих мертвецов» вышел 23 октября 2017 года. Стоит отметить, что эта серия является юбилейной, это уже 100-й по счету выпуск шоу.

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