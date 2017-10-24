Джулия Робертс и Лукас Хеджес снимутся в драме про мать и сына

Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM Джулия Робертс и Лукас Хеджес сыграют мать и сына в семейной драме «Бен вернулся», режиссером которой будет Питер Хеджес — родной отец актера, об этом 23 октября сообщило издание Variety.

Лукас Хеджес сыграет обаятельного, но неблагополучного молодого человека, который внезапно возвращается в канун рождества в родной дом. Семья очень удивлена его визиту.

Мать с настороженностью встречает сына, вскоре она понимает, что его возвращение сулит семье неприятности.

Производством картины займутся студии Color Force и Black Bear Pictures, финансируют проект компании 30West Black Bear. Начало съемок картины запланировано на декабрь 2017 года, они пройдут в Нью-Йорке.

Напомним, 17 ноября 2017 года на большие экраны должен выйти фильм «Красота» с Джулией Робертс, в котором также снимутся Джейкоб Трамбле и Оуэн Уилсон.

Последними работами Лукаса Хеджеса в кино являются роли в драматической комедии «Леди Птица» и криминальной драме «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».

Читайте ранее в этом сюжете: Джулия Робертс повторила всю свою кинокарьеру за 10 минут