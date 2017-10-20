Очередная жертва Вайнштейна: Люпита Нионго рассказала свою историю

Лос-Анджелес, США, , 12:39 — REGNUM Обладатель премии «Оскар» Люпита Нионго заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, её слова передал 20 октября журнал E!

Актриса сообщила журналистам, что решила прервать свое молчание по этому поводу после того, как прочитала рассказы многих женщин Голливуда о приставаниях к ним Вайнштейна.

«Я чувствовала себя очень одиноко в тот момент, когда это происходило, и я винила себя за все это, так же, как и другие женщины, которые рассказали свои истории», — сказала актриса.

«Я почувствовала сильную вспышку гнева, из-за того, что ситуация, которая произошла со мной была не частным проявлением, а частью зловещей картины поведения», — добавила Нионго .

Впервые актриса встретилась с Вайнштейном в 2011 году в Берлине. Продюсер предложил ей посмотреть фильм у него дома. В какой-то момент он сказал, что хочет сделать ей массаж.

«Впервые с тех пор, как я встретила его, я почувствовал себя в опасности, — рассказала актриса, — я немного запаниковала и тут же предложила ему сделать массаж сама, это позволило бы мне физически контролировать его руки и точно знать, где они все время находятся».

Актриса рассказала о еще одном эпизоде, когда Вайнштен пытался приставать к ней. Нионго тогда отказала продюсеру. После этого бывший глава Weinstein Сo. заявил, что с ним-то все будет в порядке, а вот насчет её карьеры он не уверен.

Когда журналисты связались с представителем Харви Вайнштейна, он сообщил им, что у его доверителя имеются другие воспоминания по поводу озвученных эпизодов. Он также напомнил, что в 2016 году Люпита Нионго отправляла Вайнштейну личное приглашение посетить её бродвейское шоу «Затмение».

Напомним, скандал вокруг фигуры Харви Вайнштейна разгорелся после того, как в газете The New York Times была опубликована статья, в которой кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах. Впоследствии Вайнштейн был уволен с поста руководителя собственной компании и исключен из состава Американской академии киноискусств.

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