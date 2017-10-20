Еще одной «жертвой» Вайнштейна стала глава «Роскино»

Москва, , 08:15 — REGNUM Гендиректор «Роскино» и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом она сообщила изданию The Hollywood Reporter.

По словам Мцитуридзе, Вайнштейн в течение нескольких лет настаивал на частной встрече с телеведущей. Они познакомились в 2003 году на Берлинском кинофестивале. Тогда продюсер предложил Мцитуридзе поужинать в его гостиничном номере, на что получил отказ.

В 2004 году на Венецианском кинофестивале продюсер Вайнштейн пригласил телеведущую в свой гостиничный номер якобы для деловой встречи. Мцитуридзе была уверена, что на переговорах будет присутствовать ассистент продюсера, однако он ушел сразу после того, как проводил девушку в номер.

Вайнштейн встретил гостью в халате и попросил сделать ему массаж. Мцитуридзе удалось сбежать, когда персонал отеля принес в номер шампанское.

Спустя десять лет предприниматель Леонард Блаватник, не зная об их знакомстве, представил Вайнштейна и Мцитуридзе друг другу. Тогда продюсер, целуя руку гендиректора «Роскино», сказал, чтобы она ничего не говорила и всё забыла.

Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало расследование о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. После публикации ряд актрис и представительниц других профессией шоу-бизнеса подтвердили информацию о поведении продюсера. Среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

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