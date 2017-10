Анджелина Джоли озвучит слониху в новом фильме Disney

Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Анджелина Джоли ранее была назначена на роль продюсера фильма, в основу которого легла книга Кэтрин Эпплгейт «Айван, единственный и неповторимый» (The One and Only Ivan), несмотря на это, актриса решила принять большее участие в проекте и решила озвучить одного из главных персонажей фильма, об этом 16 октября сообщил журнал Empire.

Книга Кэтрин Эпплгейт рассказывает о горилле по кличке Айван, которая живет в огромной стеклянной клетке, расположенной в большом торговом центре.

Айван привык к тому, что люди наблюдают за ним через стекло, он практически не скучает по жизни в джунглях, он вообще об этом практически не думает.

Все основное время он занят тем, что думает о телешоу, которое он когда-то видел и о своих друзьях — пожилой слонихе Стелле (её и озвучит Анджелина Джоли) и бродячем псе Бобе. Также Айван занимается изобразительным искусством.

В какой-то момент к Айвану подселяют слоненка по имени Руби, которого забрали из родной семьи. Малыш заставляет Айвана по новому взглянуть на его дом, жизнь и творчество.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Камбоджа выдвинула на «Оскар» фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Фильм рассказывает о периоде правления Красных Кхмеров в Камбодже, он создан на основе одноименной автобиографической повести Лун Ун.

