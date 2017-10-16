Искусство для народа: новосибирский оперный театр опробует радиоволну

Новосибирск, , 16:39 — REGNUM Репертуар Новосибирского государственного академического театра оперы и балета будет транслироваться в эфире радио, что сделает его более доступным для для зрителей и слушателей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, НОВАТ стал участником совместного проекта «Радио России», «Радио России. Культура» и официальной сети «Одноклассники» — «Опера XXI». Проект предполагает прямые трансляции шедевров мировой оперной классики.

«Оперу можно будет не только слушать по радио, но и смотреть в реальном времени — уже в день премьеры. (…) Уже 20 октября состоится первая трансляция проекта «Опера XXI» в рамках «Театрального сезона в Одноклассниках». Это будет премьера триллер-оперы Дж. Верди «Бал-маскарад» Новосибирского театра оперы и балета», — говорится на официально сайте «Радио России».

Уточняется, что во время трансляции оперы в прямом эфире будут российский музыкальный критик Артём Варгафтик и популярная ведущая «Радио России» Людмила Борзяк.

Проект охватил не только Новосибирск, но и другие российские города: Самару, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург и другие.

«Радио сегодня — это не только звук. Видеотрансляции опер и спектаклей — одно из модных направлений культурной жизни — возможность для миллионов людей присутствовать не присутствуя», — уточняют авторы проекта.

Культурный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин считает, что таким образом идёт борьба за внимание аудитории.

«Интернет делает доступным огромное количество (легальных и «ворованных») шедевров мирового искусства. Парадоксальным образом главная задача теперь привлечь к ним (даже бесплатным) аудиторию. Вновь востребованными, словно комментаторы в футболе, оказываются «критики», «звёзды», «конферансье» и прочие привратники на пути «высокого и аристократического». Тем самым возникает возможность не только наслаждаться (ранее многим недоступными) операми, но и изучать историю музыкальной культуры, не покидая собственного рабочего стола. Битва за ваше внимание продолжается», — отмечает Дмитрий Тёткин.