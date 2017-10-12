В Российском историческом представили военную драму «Собибор»

Москва, , 16:48 — REGNUM В четверг, 12 октября, в Российском историческом обществе состоялся показ фильма «Собибор». Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Он же сыграл главную роль лейтенанта Александра Печерского, которому удалось, находясь в концлагере, организовать восстание заключенных из нескольких стран и успешный побег.

Ленту «Собибор» снимали под Вильнюсом, роли исполнили не только российские, но также американские и польские актеры, это большой международный проект. Автором идеи выступил министр культуры Владимир Мединский. На презентации картины он рассказал о намерении создать полноценный музей на месте концлагеря, в котором происходит действие фильма.

«Все страны выразили желание участвовать в создании музея, была официально приглашена наша сторона, причем мы готовы взять на себя финансовые обязательства по строительству музея. Заявление некоторых польских политиканов можно трактовать, как отказ от участия России в создании этого мемориального комплекса, как будто нас там не было», — отметил Владимир Мединский.

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«Мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают все ужасы войны, убийства и жестокость, — цитирует ранее слова Константина Хабенского издание «7 дней». — Мы хотели рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. Мы хотели показать и людей по другую сторону забора, которые понимали, что вокруг происходит, но не могли ничего сделать».

Основой для сценария фильма «Собибор» стало произведение Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Авторы сценария фильма — Александр Адабашьян и Анна Чернакова.

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