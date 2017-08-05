Мединский намерен сделать «что-то интересное» из калужского музея Жукова

Калуга, , 20:00 — REGNUM Российское военно-историческое общество (РВИО) будет развивать музей Георгия Жукова в Калужской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе посещения дома-музея маршала Победы Г.К. Жукова в деревне Стрелковка Жуковского района. В 2016 году этот дом-музей был восстановлен РВИО.

Министр осмотрел экспозицию музея, отметил масштаб военного гения Жукова и озвучил планы о возможных изменениях, ожидаемых музей: «Сейчас подумаем, как развивать это уникальное место, потому что Жуков, конечно, фигура отнюдь не областного масштаба. Постараемся сделать что-то интересное».

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Напомним, государственный музей четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Г.К. Жукова существует в Калужской области с 1960 года. В мае 1995 года открылись двери нового здания. Основу мемориальной коллекции составляют личные вещи, фотографии, документы, переданные в музей самим Георгием Жуковым, его родственниками, друзьями, сослуживцами. Посетители музея знакомятся с постоянной выставкой «Маршал Жуков и его время». В разделах «Детство и юность», «На фронтах 1-ой мировой», «Становление командира», «Великая Отечественная» — смонтированы предметно-документальные комплексы, инсталляции, макеты, рассказывающие о жизни и деятельности величайшего полководца XX века. Большой интерес посетителей вызывает диорама «Штурм Берлина».