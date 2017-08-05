Мединский пообещал когда-нибудь установить в Калуге памятник Ивану III

Калуга, , 10:33 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 4 августа в Калуге провел заседание круглого стола, посвященного вопросам развития современного искусства. Это мероприятие состоялось в новом Инновационном культурном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению, глава Минкультуры России, сейчас в обществе постоянно ведётся дискуссия о том, что такое современное искусство, по каким принципам государство должно и должно ли поддерживать новые практики и направления в сфере современного искусства и чем оно отличается от актуального. Вот почему общественная дискуссия в Калужском Инновационном культурном центре призвана не опираться на узкие чиновничьи решения, а действительно на мнение профессионального и культурного сообщества, что очень важно при принятии управленческих решений.

В общественной дискуссии приняли участие известные российские деятели культуры и искусства, которые в частности поддержали предложение калужан о придании 11 ноября — дате победного окончания Великого стояния на Угре — статуса государственного праздника.

Кроме того, Владимир Мединский обещал осенью этого года прочитать в калужском Инновационном культурном центре лекцию об исторической роли великого князя Ивана III.

«Первый самодержец великий государь Иван III заложил основы государственной поддержки современного искусства и всемирной отзывчивости России в сфере современного искусства, активно приглашая современных архитекторов, дизайнеров из-за рубежа и даже религиозных живописцев, следы творений которых мы видим каждый день сегодня», — подчеркнут Мединский.

Министр пообещал, что в Калуге будет установлен памятник Ивану III, но не уточнил когда именно. Он отметил, что творческий конкурс, объявленный на установку этого памятника Российским военно-историческим обществом, идет уже два года. Были сделаны десятки макетов. Однако окончательный результат еще не определен.

Напомним, первый в России памятник Ивану III был также воздвигнут в Калужской области. Монумент первому русскому государю торжественно открыли во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни в июле этого года, вблизи того места, где в 1480 году проходило Великое стояние на Угре.

Автором памятника стал петербургский скульптор Николай Анциферов.