На форуме «Таврида» открылась смена для учителей и музейщиков

Симферополь, , 19:45 — REGNUM Сегодня, 4 августа, на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» открылась пятая смена для молодых преподавателей истории и сотрудников музеев. По случаю открытия пятой смены главной творческой площадки страны в адрес организаторов и участников форума заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов направил правительственную телеграмму с пожеланием плодотворной работы, интересных проектов и творческого вдохновения.

«Изучение отечественной истории имеет исключительную важность для обеспечения непрерывности общественной памяти, формирования гражданской идентичности, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации, — говорится в телеграмме. — Наше общее прошлое — это и повод для гордости, и повод для размышления над будущим нашей страны, которое всецело принадлежит вам — молодёжи. Убежден, что благодаря активному участию в мероприятиях смены вы откроете для себя новые знания о событиях минувших эпох, найдёте единомышленников, получите уникальную возможность для самореализации».

Как сообщает пресс-служба «Тавриды», пятая смена проходит на всероссийском молодёжном образовательном форуме с 4 по 10 августа. Участники нового заезда — 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев из всех регионов страны. Сотрудники музеев на форуме представлены впервые.

Организаторами всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года, который проходит на Бакальской косе в Крыму, являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.