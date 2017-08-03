Шаймиев: Требуйте преподавания на родном языке

Казань, , 19:17 — REGNUM Советник главы Татарии и экс-глава республики Минтимер Шаймиев в ходе выступления на VI съезде Всемирного конгресса татар прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости заставлять человека учить неродной язык и снижать уровень преподавания русского языка. Запись выступления Шаймиева опубликовал «Бизнес Online».

"Слова Путина в Йошкар-Оле не были о том, что мы не должны учить родной язык. Нужно внимательно слушать. СМИ развели напрасную шумиху. Он высказал беспокойство за ухудшение обучения государственного языка — русского, — пояснил Шаймиев. — Вчера смотрел по телевизору, делегат из Румынии сказал, что нужно стараться разговаривать на татарском языке в семье. Это основа. Все зависит от нас самих. Мы знаем, если возьмемся, сделаем. От нас зависит наше будущее».

При этом советник напомнил, что у каждой национальности есть свой язык: у русского — русский, у татарина — татарский. На территории Татарии проживают удмурты, чуваши, марийцы, работает более 148 национальных школ.

«Вы же являетесь налогоплательщиками в своих регионах, когда вернетесь, серьезно поднимите этот вопрос — вы имеете полное право получать образование на родном языке. Это наше конституционное право — требуйте. Речь о том, чтобы сохранить татарский язык только в Татарстане, не идет. Политика нашей страны не препятствует изучению родного языка», — заключил Шаймиев.

При этом советник главы Татарии подчеркнул, что проблема сохранения татарского языка является острой с самого первого съезда и будет беспокоить в будущем. «В Казани на тот момент осталась одна единственная татарская школа. На улицах стеснялись говорить на татарском. Все, чего мы добились за это время, далось нелегким путем», — констатировал советник.

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Напомним, выступая на заседании выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, президент РФ Владимир Путин заявил: «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского».

Также президент подчеркнул, что русский язык — «естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен каждый». «Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России, изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», — добавил глава государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, VI съезд Всемирного конгресса татар проходил в Казани 2−3 августа 2017 года. Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой осудили политику санкций США в отношении России и поддержали обращение Госсовета Татарии в федеральный центр о сохранении института президентства в регионе.

Кроме того, участники мероприятия высказались по вопросу успешной реализации государственных программ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы», «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 — 2019 годы)», «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы».

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«Считаем необходимым сконцентрировать усилия татарских общественных организаций на сохранении и развитии татарского языка, культуры и традиций народа», — говорится в тексте резолюции.