Игорь Руденя поручил развивать детско-юношеский туризм в Тверской области

Тверь, , 19:16 — REGNUM Детско-юношеский туризм и расширение сети туристических маршрутов по Верхневолжью обсудили 24 июля на оперативном совещании с членами правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. По поручению главы региона будут разработаны новые туристические направления для детей из столицы, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«В рамках соглашения с Москвой необходимо определиться по маршрутам для детского туризма. В них должен войти Императорский дворец и другие музеи. Также в поездки могут быть включены достопримечательности Конаковского и других районов, которые находятся на пути из Москвы в Тверь», — отметил губернатор. Увеличение потока туристов из Москвы может дать ощутимый экономический рост для области, считает Игорь Руденя.

Создавать план маршрутов и экскурсий будет министерство туризма Тверской области совместно с администрацией регионального центра.

Развитие детского направления в туризме стало одной из тем заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе, которое 21 июля прошло в Сергиевом Посаде с участием Игоря Рудени.

Как отмечают в пресс-службе, в Тверской области уже наработан опыт организации туристических поездок для детей. В частности, с апреля 2017 года Верхневолжье участвует в федеральном проекте «Живые уроки», который предусматривает создание туристических маршрутов для школьников из разных регионов. В ходе реализации проекта министерство туризма совместно с тверскими туроператорами подготовило более 40 детских образовательных турпрограмм.

Кроме того, в текущем году в рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы» около 1000 школьников из Тверской и Московской областей посетили с экскурсиями лагерь Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Принято решение о ежегодном проведении бесплатных экскурсий для учеников 8−11 классов школ Верхневолжья в тверской Императорский дворец. Планируется, что в этом году его посетят около 33 тысяч школьников.