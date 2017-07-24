Кремль: Путин может посетить молодежный фестиваль в Сочи

Москва, , 01:57 — REGNUM В запланированном на середину октября Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФСМ) может принять участие президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщают 24 июля «Известия».

Отвечая на вопрос о возможности визита главы государства на фестиваль, Песков ответил: «С большой долей уверенности можно предположить, что да».

Между тем в оргкомитете фестиваля пока не владеют точной информацией по этому вопросу, однако отметили, что будут очень рады визиту российского президента, поскольку его фигура «вызывает неподдельный интерес не только у молодых россиян, но и у молодежи всего мира».

В любом случае, пояснили в оргкомитете, организаторы будут ждать прибытия из Кремля на фестиваль вместе с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко и кураторов молодежной политики.

«ВФМС-2017 достоин того, чтобы войти в историю нашей страны. И президент станет на нем самым заслуженным гостем как личность, известная всему миру», — выразил надежду руководитель лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрей Колядин, подчеркнув, что визит Путина повысит статус проходящего с 1947 года фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Первое мероприятие состоялось в Праге. Впервые в СССР фестиваль прибыл в 1957 году. В 2017, как ожидается, участниками мероприятия станут более 20 тысяч молодых людей из более чем 150 стран мира.