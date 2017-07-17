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Музыка и современное искусство объединяются в на фестивале «Gamma»

Культура

В Петербурге стартовал рейв в окружении арт-объектов

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Музыка и современное искусство объединяются в на фестивале «Gamma»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление музкантов

Санкт-Петербург, 17 июля 2017, 16:50 — REGNUM  15 июля, в Санкт-Петербурге началась основная программа фестиваля музыки, искусства и новой городской культуры «Gamma». Массовая дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки продлится до утра 17 июля.

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Всевидящее око
Дарья Драй © ИА REGNUM
Всевидящее око

Официальное открытие фестиваля состоялось 14 июля на новой сцене Александринского театра, где с аудиовизуальными концертами выступили немецкие дуэты Antarctic Takt, Recent Arts, музыкант Robert Lippok и берлинская медиахудожница Марго Кудрина.

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Ночные демоны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ночные демоны

Главным местом проведения фестиваля стал первый в Российской Империи пивоваренный завод — «Завод Степана Разина». Часть помещения не функционирует и является памятником промышленной архитектуры. Именно здесь расположились основные площадки фестиваля. На территории завода и в его стенах развернулась масштабная выставка уличных работ и архитектуры. В их создании приняли участие более 60 художников, работающих в направлениях паблик-арт, ресайкл-арт, архитектура и медиаинсталяции. Участники выставки отбирались на конкурсе «Артификация», который был запущен организаторами фестиваля в марте.

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Инсталяция
Дарья Драй © ИА REGNUM
Инсталяция

На фестивале представлены такие работы, как нарисованная углем вышивка (Лада Необердина), двухмерный ассамбляж из разных материлов (Леша Лука), росписи-коллажи (Иван Найнти), «Монументация» из старой ненужной мебели (коллаборация Элизы Крейцберг и Алисы Омельянцевой), индустриальный пляж и остановка, переработанные из найденных вещей (дуэт Freak Fabrique), «Гомункул» из металлических труб (Алесь Галуш) и другие.

Рейв начался днем на площадке Live Stage и позже переместился в помещение завода. Основная часть программы развернулась на пяти сценах: Gamma, Delta, Omega, Epsilon и Sigma. Четкого разделения сцен по жанрам нет. Здесь музыканты из пятнадцати стран мира представляют академическую нео-классику, хаус, техно, эмбиент и другие направления электронной музыки. За три основных фестивальных дня на территории завода выступят 85 музыкантов.

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Лаунж зона
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лаунж зона

Среди участников основатель британского лейбла «Downwards» Regis, Rrose (США), Теренс Фиксмер (Франция), Vatican Shadow (США), Dalhous (Англия), Xosar (Нидерланды), Kettenkarussell (Германия), Emptyset (Англия) и другие. Из русских музыкантов на фестивале выступают Миша Мищенко, Protosoniq, Suokas, Ivan Logos, ГОСТ showcase Anton Zap, Kobba, Tundra, CultKitchen и другие.

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Настройка оборудования
Дарья Драй © ИА REGNUM
Настройка оборудования

Впервые фестиваль был проведен в прошлом году творческим объединением «m_division», которое организовывало такие мероприятия, как «Треугольник», Arsenal, «Нобель» и Beta.

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regnum author Дарья Драй
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